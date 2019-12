Serie rond Stephen Kings ‘Carrie’ in de maak MVO

24 december 2019

09u51

Bron: ANP 5 Film De Amerikaanse zender Fx werkt aan een miniserie gebaseerd op ‘Carrie’, het boek van Stephen King uit 1974. Volgens Collider zal deze keer een transgender of een actrice met een donkere huidkleur de titelrol vertolken.

Van het verhaal over het gepeste meisje dat wraak neemt op haar klasgenoten als ze bovennatuurlijke krachten blijkt te hebben werd al twee keer een bioscoopfilm gemaakt. De eerste film uit 1976 van Brian De Palma leverde Sissy Spacek een Oscarnominatie op. Ruim twintig jaar later volgde een sequel, ‘The Rage: Carrie 2'. In 2013 kwam een nieuwe film, ook weer met de titel ‘Carrie’, uit met Chloë Grace Moretz als de geplaagde tiener.

‘Carrie’ is niet de enige King-adaptatie waaraan gewerkt wordt. HBO start komende maand met ‘The Outsider’, de Amerikaanse zender Epix komt komend jaar met ‘Jerusalem’s Lot’ met Adrian Brody in de hoofdrol en streamingservice CBS All Access heeft een serie besteld rond ‘The Stand’, met onder meer Whoopi Goldberg en Alexander Skarsgård.