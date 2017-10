Sergio Herman speelt zichzelf in romantische komedie SVM

15u29

Bron: Eigen berichtgeving 0 Rv

Sergio Herman maakt binnen drie weken zijn acteerdebuut: de sterrenchef zal te zien zijn in 'Weg van jou', een romantische komedie van de Nederlandse regisseur Jelle de Jonge. Veel aanpassingsvermogen komt er niet aan te pas, want hij mag gewoon zichzelf spelen. Vermits de opnames in Zeeuws-Vlaanderen plaatsvonden, mocht Herman uiteraard niet ontbreken. Ook Sam Louwyck -bekend van onder meer 'Eigen Kweek'- heeft een rolletje beet.

Korte inhoud: met frisse tegenzin wordt Evi (Katja Herbers) door haar werkgever van hip Rotterdam overgeplaatst naar stil Zeeuws-Vlaanderen. Dat het niet allemaal onverstaanbare Zeeuwen zijn, blijkt als Evi in Terneuzen de stoere visser Stijn (Maarten Heijmans) ontmoet. Zou ze dan toch aarden in de Zeeuwse klei of keert ze liefst zo snel mogelijk terug naar haar vriend die in Rotterdam is gebleven?

'Weg van jou' is vanaf 8 november in de zalen te zien.

Rv