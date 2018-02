Sequel van 'Jumanji' in de maak MVO

07 februari 2018

Er wordt gewerkt aan een sequel van 'Jumanji: Welcome To The Jungle'. Die film, gebaseerd op de film 'Jumanji' uit 1995 met Robin Williams in de hoofdrol, doet het momenteel erg goed in de bioscopen.

Volgens Deadline heeft filmstudio Sony groen licht gegeven voor een vervolg op de film. Daarin zouden Dwayne Johnson, Kevin Hart, Jack Black en Karen Gillan terugkeren als de videogamepersonages waarin vier tieners veranderen als ze in een spel worden gezogen.

'Welcome To The Jungle' heeft de box office-verwachtingen overtroffen. De film kwam in de VS op 20 december uit en stijgt nog steeds op de lijst van best verdienende films van 2017. Momenteel staat 'Jumanji' met een wereldwijde opbrengst van 858 miljoen dollar (693 miljoen euro) op de achtste plaats.