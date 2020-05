Sequel ‘Sonic The Hedgehog’ in de maak MVO

30 mei 2020

Film 'Sonic The Hedgehog' krijgt een vervolg. Het eerste deel van de videogameverfilming scoorde afgelopen februari goed, maar heeft niet lang gedraaid in verband met wereldwijde uitbraak van het coronavirus.

De film met onder meer Jim Carrey en James Marsden in hoofdrollen leverde in de VS in het openingsweekend bijna 60 miljoen dollar op, het hoogste bedrag voor een gameverfilming ooit. Sonic wist wereldwijd ruim 300 miljoen binnen te harken voordat de bioscopen sloten. De film is vanwege de coronacrisis in grote filmmarkten China en Japan alleen on demand uitgekomen.

In een scène na de aftiteling van de eerste film werd al duidelijk dat de studio hoopte op een sequel. Daarin kwam de vos Tails, Sonics vriend uit de games, ten tonele. Volgens Variety wordt er nog gewerkt aan een script voor de vervolgfilm en is nog niet duidelijk wanneer studio Paramount met de opnames hoopt te beginnen.