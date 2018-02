Sequel 'Crocodile Dundee' blijkt reclamespot MVO

05 februari 2018

Een commercial tijdens de Super Bowl waarin een vierde deel van 'Crocodile Dundee' leek te worden aangekondigd, bleek een reclamespot te zijn voor het toeristenbureau van Australië.

In het spotje wordt Danny McBride geïntroduceerd als Brian Dundee, zoon van Mike 'Crocodile' Dundee uit de eerste film uit 1986. Hij wordt ontvangen door de zoon van Wally uit de originele film, Wally jr, die wordt gespeeld door Chris Hemsworth. De commercial lijkt een filmtrailer, totdat Chris wel heel veel mooie dingen uit Australië opsomt en Danny tot de conclusie komt dat hij niet in een nieuwe film zit, maar in een toeristencampagne.

Alhoewel de aap al na 40 seconden uit de mouw komt, raakten fans van de film toch enthousiast over een vierde deel van de reeks. De Australische nieuwssite NT News startte daarom een petitie om toch een vierde 'Crocodile Dundee' in de bioscoop te rijgen.