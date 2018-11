Sebastian Stan verklapt grootste ‘Avengers 4' spoiler tot nu toe MVO

03 november 2018

15u55 2 Film Iedere Avengers-fan weet dat Tom Holland en Mark Ruffalo niet te vertrouwen zijn als het op spoilers aankomt, dus hun interviews worden met grote aandacht opgevolgd. Dit keer blijkt het echter Sebastion Stan te zijn die zijn mond voorbijpraat.

Stan, Bucky Barnes of The Winter Soldier in de Marvel-filmreeks, bevestigde namelijk wat vele fans al in gedachten hadden: alle personages die aan het einde van ‘Avengers: Infinity War’ in stof opgingen, komen terug tot leven in de volgende prent.

“We hebben een scène opgenomen waarin echt iédereen op de set stond”, zei hij in een recent interview. “Ik mag er nog niet te veel over zeggen, maar als je rondkeek zag je zowel Samuel L. Jackson als Michelle Pfeiffer, dat was ongelofelijk!”

Wat hij zich niet realiseerde was dat hij sowieso al te veel had gezegd. Samuel L. Jackson is namelijk één van de personages die in rook opging, nadat de schurk Thanos de helft van het universum uitwiste. Ook Spiderman (Tom Holland), Dr. Strange (Benedict Cumberbatch) en Black Panther (Danai Gurira) behoorden tot de vele slachtoffers.

Dat Stan nu bevestigt dat alle acteurs tegelijk op de set stonden, moet wel betekenen dat alle personages terug uit de dood zullen opstaan.

“Ik vind niet dat ik gekke dingen heb onthuld”, krabbelde hij later terug. “Sommige acteurs waren daar misschien alleen om de thee in te schenken...” Tot zover lijkt het niet alsof zijn fans dat geloven.

