Sean Dhondt speelt mee in film en dramareeks: "Een acteertalent? Bijlange niet" Jolien Boeckx

30 januari 2020

00u00 0 Film Zingen en presenteren kon hij al, en vanaf nu gaat Sean Dhondt (35) ook acteren. Het multitalent heeft een rol beet in de Franstalige film 'Losers Revolution', die in maart uitkomt, én hij speelt mee in de Engelstalige dramareeks 'The Window'. “Acteerlessen heb ik niet gevolgd, ik ga puur op mijn gevoel af. Blijkbaar werkt dat.”

Voor animatiefilms sprak Dhondt al meermaals stemmetjes in. “En dat is toch een beetje acteren met je stem”, vindt hij. Maar de ambitie om te acteren heeft hij nooit gekoesterd. “Ik heb wél altijd het gevoel gehad, na het zien van een straffe film, dat het fantastisch moet zijn om helemaal op te gaan in een rol. 'Dat wil ik ook eens', dacht ik. En dan valt er plots een échte rol in je mandje.”

Thomas Ancora, een acteur uit Brussel en een goede vriend van Sean, was volop bezig met 'Losers Revolution', zijn eerste langspeelfilm als schrijver en regisseur. “Een donkere komedie waarvoor hij één Vlaming nodig had tussen allemaal Franstaligen. Het leek Thomas tof dat ik die rol zou vertolken. Mij leek dat ook heel tof, maar zonder acteerervaring is dat nog wat anders, natuurlijk”, lacht Sean. “Ik ben dus auditie gaan doen. Op één voorwaarde: als Thomas mij maar niks vond, moest hij dat eerlijk zeggen - vrienden of niet.” Zijn auditie bleek zo'n succes dat hij prompt een grotere rol kreeg. “'Dit is een grap', dacht ik. Maar nee, ik kreeg meteen zes opnamedagen. Echt heel leuk dat ik zo'n kans krijg”, zegt hij.

