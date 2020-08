Sean Connery verkozen tot beste James Bond SDE

11 augustus 2020

17u01

Bron: Radio Times 0 Film Sean Connery (89) is door de lezers van Radio Times verkozen tot beste James Bond. Hij wordt op de voet gevolgd door Timothy Dalton (74) en Pierce Brosnan (67).

Maar liefst 14.000 mensen brachten hun stem uit om te beslissen wie nu eigenlijk de beste James Bond aller tijden is. De originele Bond, Sean Connery, kon duidelijk het meest overtuigen en mocht met de overwinning naar huis.

Radio Times hanteerde verschillende rondes om tot de uiteindelijke overwinnaar te komen. In de eerste ronde versloeg Sean Connery de huidige Bond, Daniel Craig. Pierce Brosnan won ronde 2 tegen George Lazenby. In de derde ronde verloor Roger Moore tegen Timothy Dalton. Daardoor stonden Connery, Dalton en Brosnan tegenover elkaar in de finale. Connery kreeg 44% van de stemmen, Dalton 32% en Brosnan 23%.

De Schotse Connery gaf maar liefst zes keer gestalte aan de superspion, in ‘Dr. No’ (1962), ‘From Russia with Love’ (1963), ‘Goldfinger’ (1964), 'Thunderball’ (1965), ‘You Only Live Twice’ (1967), en ‘Diamonds Are Forever’ (1971). Hij was in 1983 nog eens te zien in het onofficiële ‘Never Say Never Again’.

Nu Daniel Craig z'n laatste film als Bond heeft afgewerkt (het nog te verschijnen ‘No Time To Die’), vroeg Radio Times z'n lezers ook wie de plaats van Craig mocht innemen. ‘Outlander’-acteur Sam Heughan won met 30% van de stemmen, gevolgd door Tom Hardy (14%), Henry Cavill (11%), Idris Elba (10%) en Tom Hiddleston (5%).