Screentime XL: kijk mee achter de schermen bij ‘Bohemian Rhapsody’ en laat je betoveren door ‘The Nutcracker’ MVO

31 oktober 2018

06u00 0 Film Een extra lange aflevering van ‘Screentime’, deze week, want het is tijd voor onze ‘Bohemian Rhapsody’-special.

Het zijn boeiende tijdens in de filmwereld, want niet alleen is het vandaag Halloween - en dus de perfecte gelegenheid om de beste griezelfilms boven te halen - maar de eerste prent in kerstthema wordt deze week ook al de wereld in gestuurd.

Eerst neemt Eline nog een kijkje achter de schermen van de Queen-film ‘Bohemian Rhapsody’, die nu in de zalen te zien is. In deze special bekijkt ze kostuums, overloopt ze de trailer en vertelt ze enkele leuke weetjes over Freddie Mercury.

En zoals elke week brengen we uiteraard ook het laatste filmnieuws, met als bijzondere blikvanger de nieuwe Disneyfilm ‘The Nutcracker’.

