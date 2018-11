Screentime Extra: de carrière van Steve Carell in 5 films TK

25 november 2018

08u51 1

In deze extra aflevering van Screentime duiken we in de carrière van Steve Carell, die sinds deze week te zien is in Felix Van Groeningens ‘Beautiful Boy’. Wie denkt dat de man alleen maar goed is in komedies, heeft het mis: wij lijsten 5 films op die de veelzijdigheid van de acteur in de verf zetten.

