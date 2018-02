Scooter 'Dumb and Dumber' verkocht aan 50.000 dollar MVO

21 februari 2018

13u36 0 Film De scooter die te zien is in de film 'Dumb and Dumber' is verkocht voor een aardige prijs.

Het vreemde scootertje uit 1994, dat personages Loyd en Harry (Jim Carrey en Jeff Daniels) gebruikten om naar Aspen te rijden, bracht maar liefst 50.000 dollar (of 40.000 euro) op via eBay. Een man uit Houston, die het hebbeding van de hand deed om het collegegeld van zijn kinderen aan te spekken, was erg blij met de opbrengst. Aangezien hij het bieden opende bij 8.500 dollar heeft hij het zeker niet slecht gedaan.

De nieuwe eigenaar is Todd Lyons uit New York, die van de veilig hoorde via één van zijn vrienden. "Hij wilde de scooter graag kopen, maar zijn vrouw vond dat niet oké. Aangezien ik vrijgezel ben was er niemand om mij te overtuigen om het niét te doen."

Todd was dertien jaar oud toen hij de film voor het eerst zag, en is erg enthousiast om er een stukje van te bezitten. De scooter was echt niet uniek, er werden twee verschillende exemplaren gebruikt tijdens het filmen.