Schrijvers 'Game of Thrones' verlaten nieuw 'Star Wars'-project: “Er zijn maar zoveel uren in een dag” SDE

29 oktober 2019

09u15

Bron: Deadline 0 Film Het was groot nieuws in februari: David Benioff en D.B. Weiss, de scenarioschrijvers en showrunners van de populaire televisiereeks ‘Game of Thrones', zouden in 2022 een nieuwe ‘Star Wars’-trilogie gaan maken. Maar het duo heeft nu aan Deadline laten weten dat ze de kans toch aan zich laten voorbijgaan, omdat ze het te druk hebben.

“We houden van ‘Star Wars’”, laten David Benioff en D.B. Weiss in een mededeling aan Deadline weten. “Toen George Lucas het universum vormgaf, gaf hij ook ons vorm. Om met hem en het huidige team samen te zitten en over ‘Star Wars’ te praten, was het spannendste moment uit ons leven, en we zullen voor eeuwig schatplichtig zijn aan de saga die alles veranderde.”

Het lijkt erop dat een tijdsgebrek het duo de das heeft omgedaan. In augustus lekte uit dat Benioff en Weiss een lucratieve deal gesloten hadden met Netflix en die lijkt erg veel tijd op te eisen. “Er zijn maar zoveel uren in een dag, en we hadden het gevoel dat we geen recht konden doen aan zowel ‘Star Wars’ als onze projecten voor Netflix”, laat het duo optekenen. “Daarom nemen we met veel spijt een stap terug.”

Normaal gezien zouden Benioff en Weiss een vervolg maken op ‘The Rise of Skywalker’, de negende ‘Star Wars’-film die in december uitkomt. Het eerste deel van hun nieuwe trilogie zou in 2022 het daglicht moeten zien, maar daar komt voorlopig dus niets van in huis. Al hoeven fans niet té hard te wanhopen, want er staan nog enkele nieuwe projecten te wachten. Zo is binnenkort de serie ‘The Mandalorian’ te zien op Disney+ en komt er nog een reeks aan die draait rond het personage Obi-Wan Kenobi, met Ewan McGregor in de hoofdrol. En Kathleen Kennedy, de president van Lucasfilm, sluit een samenwerking met Benioff en Weiss in de toekomst ook niet helemaal uit: “David Benioff en Dan Weiss zijn ongelofelijke verhalenvertellers. We hopen dat ze deel kunnen uitmaken van onze toekomstige reis, wanneer ze wat tijd vrij kunnen maken van hun drukke schema om zich op ‘Star Wars’ te focussen.”