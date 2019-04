Schrijver ‘(I’ve Had) The Time Of My Life’: “Dit nummer veranderde alles voor Patrick Swayze” SD

10 april 2019

19u15

Bron: The Guardian 0 Film Franke Previte (72) is medeverantwoordelijk voor het nummer ‘(I’ve Had) The Time Of My Life’, een van de meest bekende liedjes uit ‘Dirty Dancing’. I n een interview met The Guardian vertelt hij dat het nummer niet alleen voor hem heel erg belangrijk was, maar ook voor hoofdrolspeler Patrick Swayze.

Toen Previte het aanbod kreeg om een nummer te schrijven voor ‘Dirty Dancing’, ging het niet goed met hem. De platenmaatschappij waarbij zijn groep Franke and the Knockouts zat, was failliet, en hij moest auto’s verkopen om rond te komen. Maar Jimmy Ienner, baas van zijn vorige label, was hem niet vergeten. “Ik zou graag willen dat je voor deze kleine film een liedje schrijft”, vertelde hij Previte. “Jimmy, ik heb geen tijd", zei die echter. “Dan maak je maar tijd, want dit gaat je leven veranderen. De film heet ‘Dirty Dancing’.” “Ik dacht: ‘Ach, arme Jimmy moet nu porno maken.’ Maar hij zei: ‘Nee, het is echt jongen-ontmoet-meisje. Een fijne, kleine film. Het slechte nieuws is dat het liedje zeven minuut lang moet zijn.’ En ik dacht: ‘Dat nummer wordt nooit een single’.”

Maar toch ging Previte aan de slag, samen met mede-schrijver John DeNicola. Het nummer werd zo'n succes, dat het in 1988 zelfs een Oscar won. Tijdens de ceremonie ontmoette Previte Patrick Swayze, die de hoofdrol speelde in ‘Dirty Dancing’. Hij vertelde dat ze 149 liedjes hadden afgewezen, en dat ‘(I’ve Had) The Time Of My Life’ het 150ste nummer was dat ze hoorden. “Om eerlijk te zijn,” vertelde Swayze aan Previte, “we haatten de film allemaal. We hebben de finale dansscène eerst gefilmd, maar we hadden dan nog geen liedje. Dus we dachten: ‘Laten we dit afgrijselijke ding maar achter de rug hebben.’ Maar toen we jouw nummer hoorden, veranderde het alles aan de film, en hoe we op de scènes reageerden. Het creëerde een hele vibe.” Naar verluidt nam de cast vervolgens de hele dansscène opnieuw op met de demo van Previte, zo blij waren ze ermee.