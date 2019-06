Schrijver Dimitri Verhulst waagt zich aan regisseren TK

27 juni 2019

Dimitri Verhulst (46), bekend van onder meer 'De Helaasheid Der Dingen', heeft een scenario geschreven. Het verhaal zal verfilmd worden, en de schrijver zal de regie daarvan ook zelf op zich nemen.

Het is niet de eerste keer dat een verhaal van Dimitri Verhulst in een film wordt gegoten: eerder werden zijn boeken ‘De Helaasheid Der Dingen’, ‘Engel’ en ‘Problemski Hotel’ al verfilmd. Dit nieuwe project, dat geproduceerd wordt door Czar Film, is echter niet gebaseerd op een al gepubliceerde tekst. Verhulst schreef zelf het scenario én zal ook dienst doen als regisseur.

Het is de eerste keer dat Verhulst zal regisseren, maar hij werkte eerder wel al aan een film. Zo schreef hij het script van de biografiefilm over de Nederlandse actrice Sylvia Kristel, die binnenkort in productie zal gaan.