Schoenaerts stelt nieuwe film voor op Filmfestival Venetie TDS

02 september 2018

09u29 0 Film Matthias Schoenaerts als gast op het bekende filmfestival van Venetië: het begint stilaan een traditie te worden. Hij stelde er zopas zijn nieuwste film ' Frères Ennemis' voor.

In zijn nieuwe film, een misdaaddrama van regisseur David Oelhoffen, is Matthias de tegenspeler van Reda Kateb. De ene is een misdadiger, de andere een agent. Ooit waren ze beste vrienden, maar dan liep alles fout. De film draait mee in de competitie van het Filmfestival, dus maakt hij ook kans op de Gouden Leeuw.

Schoenaerts verscheen voor de gelegenheid met een cowboyhoed op de rode loper. Eerder stelde hij ook 'A Bigger Splash' en'Le fidèle' voor op het prestigieuze filmfestivan van Ventië. Er waren nog meer bekende gezichten: ook Ryan Gosling, Bradley Cooper en Tilda Swinton stellen er hun nieuwe films voor.