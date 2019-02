Schip van ‘Pirates Of The Caribbean’-reboot lijkt te zinken MVO

16 februari 2019

14u58 0 Film Het schip van de ‘Pirates Of The Caribbean’-reboot lijkt te zinken nog voor het goed en wel vertrokken is. Schrijversduo Rhett Reese en Paul Wernick is opgestapt. De ‘Deadpool'-bedenkers zagen geen heil in een ‘Pirates’ zonder Johnny Depp.

De twee schrijvers maakten naam met de supersuccesvolle Deadpool-films, die tot ware kaskrakers uitgroeiden, en moesten daarom de Pirates-franchise met hun creativiteit en humor nieuw leven inblazen. Reese en Wernick zijn echter bij wijze van spreken aan het muiten geslagen en overboord gesprongen. Waarom ze niet meer mee willen werken aan de piratenfilm is niet bekend.

Wat er nu met de zesde film gaat gebeuren is nog onzeker. Slechts maanden nadat de reboot werd aangekondigd loopt het al fout. Aan de ene kant wordt gezegd dat Disney al hard op zoek is naar vervanging van de scenaristen, maar het tegengeluid is dat de franchise uitgevaren is en het bij vijf films blijft.

Ook fans waren niet bijster enthousiast over het idee van een reboot: de ‘Pirates Of The Caribbean’-films opnieuw te maken zonder Johnny Depp, die het personage Jack Sparrow iconisch maakte, was volgens velen zelfs geen mogelijkheid.