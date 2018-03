Schattig: bende konijntjes krijgt privé-screening van nieuwe 'Peter Rabbit'-film MVO

15 maart 2018

13u48 0 Film Welk beter publiek dan een bende konijntjes om als eerste naar een nieuwe 'Peter Rabbit'-film te kijken? De pluizige held, in het leven geroepen door schrijfster Beatrix Potter, schittert op het grote scherm.

De nieuwe film met de stem van talkshowhost James Corden in de hoofdrol verschijnt binnenkort in de zalen, maar deze week werd al een preview getoond: een grappige - en vooral ook heel schattige - publiciteitsstunt voor de nieuwe prent hield in dat een zaal vol konijntjes naar de film kon kijken. Daar hoorden natuurlijk popcorndozen vol worteltjes bij.

Hoewel de dieren erom bekendstaan nogal snel te schrikken, én zich nogal snel voort te planten (nogal riskant, zo romantisch in het donker?) verliep de preview-screening erg goed. Ze leverde natuurlijk bovenal erg leuke beelden op.

Op 16 maart gaat de film in première voor het menselijke publiek.