Scenariste ‘Crazy Rich Asians 2' stapt op omdat mannelijke collega 8 keer meer verdient kv

06 september 2019

00u17

Bron: Hollywood Reporter 0 Film De kaskraker Crazy Rich Asians uit 2018 krijgt maar liefst twee vervolgfilms. Maar het scenario zal deze keer niet van de hand van scenariste Adele Lim zijn. Hoewel ze co-auteur was van de succesvolle eerste film, past de vrouw voor de twee nieuwe films nadat ze ontdekte dat haar collega Peter Chiarelli zo’n acht keer meer zal krijgen voor zijn bijdrage.

The Hollywood Reporter bracht woensdag aan het licht dat Peter Chiarelli tussen 800.000 en 1 miljoen dollar (725.000 à 905.000 euro) zou verdienen aan de twee films, terwijl Lim zich mocht verwachten aan een vergoeding van “ruim 110.000 dollar” (ongeveer 100.000 euro). Lim besloot daarom in de herfst van vorig jaar al te passen voor het voorstel. In februari probeerde productiemaatschappij Warner Bros. Lim over de streep te trekken met een voorstel dat dichter in de buurt lag bij Chiarelli’s loon, die had aangeboden om zijn vergoeding met haar te delen, maar de scenariste paste.

“Pete was ongelooflijk hoffelijk, maar wat ik verdien zou niet mogen afhangen van de vrijgevigheid van de blanke schrijver”, zegt Lim. “Als ik geen loongelijkheid kon krijgen na Crazy Rich Asians, kan ik me niet voorstellen hoe het moet zijn voor iemand anders, aangezien de standaard voor hoeveel je waard bent, bepaald wordt door vergoedingen voor vroegere films, waar niet-blanke vrouwen niet voor aangeworven werden. Er is geen realistische manier om zo echte gelijkwaardigheid te verkrijgen.”

Volgens Warner Bros. is de loonkloof tussen Chiarelli en Lim echter niet ongewoon. Voor Crazy Rich Asians werkte Lim in de tv-sector. Chiarelli draait echter al verscheidene jaren mee in de filmindustrie en schreef de scenario’s voor verscheidene succesvolle films.

Lim heeft echter het gevoel dat ze, als kleurling, niet meer is dan “sojasaus”: aangeworven om cultuurspecifieke details aan een scenario toe te voegen, in plaats van krediet te krijgen voor haar werk bij de vormgeving van het verhaal.

Crazy Rich Asians is gebaseerd op het gelijknamige boek van Kevin Kwan en bracht vorig jaar 238 miljoen dollar (216 miljoen euro op) aan de kassa. De film wordt geprezen voor de manier waarop hij een nieuw doelpubliek wist te bereiken. Ook de twee vervolgfilms zullen gebaseerd zijn op boeken van Kwan: China Rich Girlfriend en Rich People Problems.