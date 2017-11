Scarlett Johansson wil 100% vrouwelijke superheldenfilm TC

Volgens de actrice is dat de beste manier om seksisme in Hollywood te bestrijden. De heldinnen in die film? Die heeft ze al geselecteerd.

Na de kritiek die de nieuwe actiefilm 'Justice League' kreeg omdat de Amazones in de prent plots véél naakter waren dan eerder in 'Wonder Woman', is er ook bij acteurs behoorlijk wat discussie ontstaan over de rol van vrouwen in superheldenfilms. Vreemd genoeg is het vooral in het kamp van de concurrerende producent Marvel ('Justice League' behoort tot de DC Comics-stal) dat er veel ophef ontstond. Zo liet actrice Scarlett Johansson, die de rol van Black Widow speelt in de 'Avengers'-films, aan haar entourage weten dat zij het hoog tijd vindt voor een 100% vrouwelijke heldenfilm. "Het zou het seksisme in Hollywood kunnen counteren", klinkt het in haar kamp. "Meisjes aan de macht! Volgens Scarlett was er tot dusver enkel een tweederangsrol weggelegd voor vrouwen in deze blockbusters. Zo zijn het altijd de mannelijke helden die het meeste schermtijd krijgen in 'The Avengers'. En het zijn alleen mannelijke superhelden die ook aparte films krijgen. Denk maar aan 'Iron Man', 'Spiderman', 'Captain America', 'Thor', 'Doctor Strange', 'Antman'... En dat terwijl Scarlett zelf al lang vragende partij is voor een aparte 'Black Widow'-film. Helaas werden die plannen altijd op de lange baan geschoven. Ook nu zijn er enkel wat vage plannen over zo'n film." Als compensatie wil Scarlett nu een 'Avengers'-film met enkel vrouwelijke heldinnen. "Het is perfect mogelijk om die te maken. Marvel moet enkel willen", klinkt het.

Nieuwe ultieme superheldin

Bij Marvel wensen ze voorlopig niet te reageren op de vraag van Scarlet. "Er zijn de komende jaren al verschillende nieuwe films gepland. Films die inhoudelijk ook nog eens allemaal aan elkaar gelinkt zijn. Die planning omgooien én er een nieuwe film aan toevoegen is financieel niet haalbaar", klinkt het. Maar bij Marvel benadrukken ze dat ze niet van seksisme verdacht kunnen worden. "Integendeel. Er zit al een film in de pijplijn rond één vrouwelijke superheld. Captain Marvel zal gespeeld worden door actrice Brie Larson. Dat personage is de sterkste superheld in het hele Marvel-universum. Niet de sterkste vroúwelijke superheld, echt wel de sterkste held in het algemeen. Met haar vergeleken zijn Iron Man en Captain America doetjes. Zij zal de verhoudingen in het wereldje van superhelden ongetwijfeld rechttrekken voor zover dat nodig is." Scarlett lijkt echter niet van haar droom te willen afwijken. "Captain Marvel is een fantastisch personage. Zij kan perfect deel uitmaken van het team vrouwelijke Avengers."

Dit is het team vrouwelijke helden waar Scarlett van droomt!

