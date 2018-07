Scarlett Johansson speelt transgender-man in nieuwe film MVO

04 juli 2018

09u18 0 Film Scarlett Johansson (33) zal in de film ' Rub & Tug' een transgender-man spelen.

De film vertelt het verhaal van Dante 'Tex' Gill, een eigenaar van een massagesalon in de ondergrondse seksindustrie van de jaren '70.

Critici vinden het jammer dat er geen echte transgender is gecast. "Er zijn zoveel prachtige transgender-mannen en -vrouwen op de wereld, waarom mogen zij geen rol opnemen die over hen is geschreven?"

Johansson wil niets van de kritiek weten. "Ga maar naar Jeffrey Tambor, Jared Leto en Felicity Huffman voor commentaar!" bijt ze terug. Die drie acteurs speelden al transgenders in het verleden, en wonnen daar allemaal belangrijke filmprijzen voor.

Whitewashing

Jared Leto kreeg in 2014 de Oscar voor 'beste acteur in een bijrol' voor zijn prestatie in 'Dallas Buyer's Club'. Huffman was dan weer te zien in 'Transamerica'. Tambor kreeg veel lof voor zijn rol in 'Transparent'.

Johansson kwam al eerder in opspraak omdat haar casting diversiteit in de weg stond. Zo speelde ze de hoofdrol in 'Ghost In The Shell', een film gebaseerd op een Japanse manga. Het feit dat er geen Aziatische hoofdrol werd gecast, werd gezien als 'whitewashing': het bewust vervangen van personages met andere origine door blanke acteurs. Fans van de franchise begonnen destijds zelfs een petitie om Johansson te laten vervangen door een meer gepaste actrice.