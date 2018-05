Scarlett Johansson aanvaardt rol in gewaagde Nazi-satire TC

23 mei 2018

15u59 0 Film Op dit moment is ze nog druk in de weer als Black Widow in 'Avengers: Infinity War', maar zopas raakte bekend dat Scarlett Johansson een hoofdrol zal spelen een in heel ander type film. Ze zal te zien zijn in 'Jojo Rabbit', een donkere Nazi-satire.

In 'Jojo Rabbit' zal Scarlett Johansson de rol spelen van de moeder van hoofdpersonage Jojo. Dat is een jongetje dat er van droomt om bij de Hitlerjugend te gaan en wiens imaginaire vriendje niemand minder dan Hitler zelf is. Op een dag ontdekt hij op zolder een ondergedoken Joods meisje (mama Scarlett is zonder zijn medeweten lid van het verzet) en gaat hij gaandeweg inzien dat zijn vooroordelen niet kloppen en beseft hij dat zij ook een fijn mens is. 'Jojo Rabbit' wordt geregisseerd door Taika Waititi ('Thor: Ragnarok') die ook zelf de rol van de ingebeelde Hitler zal spelen. Ook Rebel Wilson en Sam Rockwell hebben een rol in de film. De opnamen voor de prent zouden nog voor de zomer beginnen. Volgend jaar moet de satirische komedie in de zalen komen.