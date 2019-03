Sandra Bullock kreeg rol van Neo in ‘The Matrix’ aangeboden SD

28 maart 2019

08u23

Bron: People 0 Film Het had niet veel gescheeld, of de rol van Neo in de klassieker ‘The Matrix’ uit 1999 werd gespeeld door Sandra Bullock in plaats van Keanu Reeves. Dat zegt producer Lorenzo di Bonaventura naar aanleiding van de twintigste verjaardag van de film.

“We namen contact op met zoveel mensen dat ik het me niet eens meer precies kan herinneren”, vertelt Lorenzo di Bonaventura in een interview met The Wrap. “We werden echt wanhopig. En dus contacteerden we Sandra Bullock en zeiden we: ‘We zullen van Neo een meisje maken.’ Producer Joel Silver en ik werkten met Sandy aan ‘Demolition Man’ en ze was en is nog steeds een heel goede vriendin van me.”

“Het was heel eenvoudig”, vervolgt hij. “We bezorgden haar het scenario om te kijken of ze geïnteresseerd was. En als ze interesse had, dan zouden we proberen om het aan te passen.” Maar hoewel ze bereid waren om van hun mannelijke hoofdpersonage een vrouw te maken, bleek Sandra Bullock niet geïnteresseerd. “Het was gewoon niets voor haar op dat moment”, zegt di Bonaventura. “Dus het werd uiteindelijk niets.”

Dus ging de zoektocht naar een grote naam verder. Ook Brad Pitt en Leonardo DiCaprio werden aangeschreven. “De eerste filmster die ja zei, was Brad Pitt. Hij was ‘Seven Years in Tibet’ aan het maken, en toen hij klaar was, zei hij: ‘Ik ben veel te moe om dit nu te doen’, dus hij verliet het project.” Ook DiCaprio zegde naar verluidt eerst toe. “We hadden verschillende meetings met hem en plots zegt hij: ‘Weet je, ik kan geen andere film met visuele effecten doen nu ik net ‘Titanic’ heb afgewerkt.’ En ook hij gooide de handdoek in de ring. Vervolgens was er Will Smith, maar ook hij zegde af.”

Enkele weken geleden gaf Will Smith inderdaad al toe dat hij nee zei tegen de rol van Neo, en dat hij daar dik spijt van had. “Ik ben er niet trots op”, zei hij toen. “Maar Keanu was perfect. Laurence Fishburne was perfect.”