Samuel L. Jackson stalkte ‘Glass’-schrijver 20 jaar lang voor een vervolgfilm MVO

15 januari 2019

08u14

Het duurde bijna twintig jaar, maar eindelijk heeft regisseur M. Night Shyamalan zijn trilogie over striphelden voltooid. In de Belgische bioscopen gaat woensdag de thriller 'Glass' in première, het vervolg op zijn hits 'Unbreakable' en 'Split'. De film speelt zich af in een inrichting waar een psycholoog drie mannen behandelt die geloven dat ze superhelden zijn.

“Het is na twee decennia een heel vreemd gevoel om klaar te zijn met dit verhaal”, vertelt M. Night Shyamalan tijdens een serie interviews in Londen. “Ik denk niet dat ik hierna nog ooit sequels ga maken. Ik ben bang voor de toekomst, heb nog geen idee welke verhalen ik hierna wil gaan vertellen.”

Het maken van de laatste film duurde langer dan verwacht, erkent de 48-jarige filmmaker die ooit debuteerde met megahit ‘The Sixth Sense’. “Toen we klaar waren met ‘Unbreakable’ moest ik zowel Bruce Willis als Samuel L. Jackson beloven dat ik een vervolg zou maken”, lacht hij. In de loop der jaren stalkte Jackson hem om hem aan zijn belofte te herinneren. “Te pas en te onpas stond hij opeens naast me: op de parkeerplaats van studio Fox of op een kruispunt in Los Angeles. Dan draaide hij zijn raampje open en schreeuwde hij: motherfucker, waar blijft mijn sequel?!”

Toch een comicbook-film

‘Unbreakable’ werd toentertijd in de markt gezet als een soort officieus vervolg op ‘The Sixth Sense’. “De studio wilde dat graag, om hetzelfde publiek te trekken”, legt de regisseur uit. “Ik durfde niet tegen die aanpak in te gaan, ik was laf. Ik had toen eerlijk moeten zeggen: de film gaat over comicbook-helden en zo moeten we hem ook in de markt zetten. Maar de tijd was er toen nog niet rijp voor.”

Inmiddels is dat wel anders, nu de filmreeks van producent Marvel zich tot de meest succesvolle aller tijden heeft ontpopt. “Iedereen is nu geobsedeerd door comics”, constateert M. Night Shyamalan blij. “Alsof de wereld eindelijk begrijpt wat ik al die tijd al voelde. En ik was ook klaar om dit verhaal te vertellen: wat gebeurt er met een mens als hij twintig jaar lang heeft geloofd dat hij eigenlijk een superheld is?”

“Ja, dat is een vreemd gegeven”, erkent de regisseur. “Maar ik ben geen mens om gewone films te maken”, stelt hij. “Ik kan niet anders dan een ongebruikelijke draai geven aan in wezen heel normale onderwerpen. En dan hoop ik maar dat genoeg mensen daar in mee willen gaan.”