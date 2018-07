Ryan Reynolds maakt ‘Home Alone’-spin-off SD

26 juli 2018

16u51

Bron: ANP 0 Film Ryan Reynolds (41) gaat een film produceren gebaseerd op de 'Home Alone'-films uit de jaren 90. Deze keer draait het alleen niet om een jongetje dat per ongeluk thuisgelaten wordt, maar om een twintiger die zijn vliegtuig mist.

In een verklaring van studio Fox wordt de plot uitgelegd als een comedy over een twintiger die, nadat hij het vliegtuig heeft gemist dat hem naar zijn skibestemming zou brengen, high wordt en daarbij paranoia raakt over eventuele inbrekers. In die staat zet hij van alles in gang om het de dieven moeilijk te maken, wat goed van pas komt als er daadwerkelijk wordt ingebroken.

Vooralsnog lijkt het er niet op dat Ryan zelf te zien is in de film. Hij is bij het project betrokken met zijn productiehuis Maximum Effort, waarmee de acteur eerder de sequel van 'Deadpool' produceerde. Het bedrijf heeft ook plannen het bordspel Cluedo naar het witte doek te brengen.