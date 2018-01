Ryan Reynolds krijgt hoofdrol in verfilming bordspel Cluedo MVO

23 januari 2018

06u30 0 Film Ryan Reynolds gaat de hoofdrol spelen in een verfilming van het bordspel Cluedo. De Canadees zal met zijn bedrijf Maximum Effort de film ook produceren.

Het spel draait om een moord in een landhuis. Deelnemers moeten er achter zien te komen wie dokter Black heeft vermoord, met welk wapen en in welk vertrek. Het bordspel werd in 1985 al eens verfilmd, toen met Tim Curry in de rol van butler Wadsworth en Christopher Lloyd als één van de verdachten, professor Plum. De film Clue had drie verschillende eindes, die willekeurig in bioscopen werden vertoond. Toch deed de film het niet zo goed. De prent bracht ongeveer 14,6 miljoen dollar op.

Ryan tekende voor een samenwerkingsverband van drie jaar met studio Fox, die ook zijn 'Deadpool'-films uitbrengt. De Cluedo-verfilming wordt het eerste project uit die samenwerking. Ryan zou daarvoor willen samenwerken met de schrijvers van 'Deadpool'. Het is nog niet bekend wanneer de film te zien zal zijn.