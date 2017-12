Ryan Reynolds krijgt hoofdrol in 'Pokémon'-film, maar niet als het personage dat je verwacht MVO

Ryan Reynolds Film Ryan Reynolds (41) heeft voor de rol van Detective Pikachu getekend in de 'Pokémon'-film. Dat meldt The Hollywood Reporter.

De Canadese acteur, onder meer bekend van zijn rol in 'Deadpool', gaat aan de slag met motion capture, een techniek waarbij gezichtsuitdrukkingen van een acteur digitaal worden overgezet naar het figuur dat ze spelen. De detective is immers geen mens maar een Pokémon.

Ryans personage gaat in de film een vriendschap aan met een menselijke jongen, die de kidnappers van zijn vader probeert te vinden. Samen met een jonge journalist zetten ze de jacht op de criminelen in. De jongen en de reporter worden gespeeld door Justice Smith, die eerder te zien was in 'The Get Down' en Kathryn Newton uit 'Big Little Lies'.

Pokémon Detective Pikachu