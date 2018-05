Ryan Reynolds is niet zeker of hij een derde 'Deadpool'-film wil: "Ik weet niet of hij nog op zichzelf kan staan" MVO

03 mei 2018

08u30

Bron: ANP 0 Film Het is nog maar de vraag of er ooit een derde 'Deadpool'-film komt. Dat heeft Ryan Reynolds laten weten in een interview met Entertainment Weekly.

"Ik weet niet of er een derde komt, echt niet", aldus de acteur, die in 2009 voor het eerst in de huid van de superheld kroop voor de film 'X-Men Origins: Wolverine'. Een film rond zijn personage volgde in 2016, in mei komt vervolg 'Deadpool 2' uit.

"Ik heb het gevoel dat dit personage om goed te functioneren in zijn wereld steeds alles moet kwijtraken. En ik weet niet of we dat kunnen blijven doen", aldus de Canadese acteur. Hij heeft in het interview aan wel uit te kijken naar de 'X-Force'-films, waarin 'Deadpool' samenspant met collega-comicfiguren als Cable en Domino.

"Ik zou hem graag zien als onderdeel van een team", aldus Ryan over zijn alter-ego. "Maar als je een andere 'Deadpool'-solofilm zou maken, zou je iets heel anders moeten doen. Misschien het budget helemaal weghalen en allerlei rare grenzen overschrijden."