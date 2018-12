Ryan Reynolds gaat horrorfilm produceren MVO

06 december 2018

17u36 0 Film Acteur Ryan Reynolds gaat voor de achtste keer in zijn carrière een film produceren. Hij is gevraagd om de verfilming van het griezelverhaal ‘The Patient Who Nearly Drove Me Out of Medicine’ in goede banen te leiden.

Namen van acteurs of van een regisseur zijn nog niet bekend. Wel is duidelijk dat Reynolds zelf niet in de film zal spelen. De plannen voor de film bevinden zich nog in de beginfase. Wanneer de film uitkomt, is nog niet bekend.

‘The Patient Who Nearly Drove Me Out of Medicine’ is gebaseerd op de novelle geschreven door Jasper DeWitt en gaat over een idealistische jonge arts die probeert een mysterie op te lossen en de moeilijkste patiënt te genezen.

Reynolds (42), die de afgelopen jaren vooral als acteur en producent in de picture stond in de Deadpool-films, speelde meer dan zeventig rollen en produceerde daarnaast een handvol films en documentaires.