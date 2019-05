Russische censuur in film Elton John: geen homoseksualiteit en geen drugs ses

31 mei 2019

15u58

Bron: Belga 0

In de Russische versie van “Rocketman”, de film over de Britse zanger Elton John, zijn verschillende scènes geschrapt waarin homoseksualiteit en drugs aan bod kwamen. Dat melden Russische media vrijdag. In het land is het verboden om “niet-traditionele seksuele relaties” of druggebruik goed te keuren.

De staatsomroep heeft bevestigd dat enkele scènes uit de film geschrapt zijn om aan de wetgeving te voldoen, het Russische ministerie van Cultuur ontkent echter hun betrokkenheid bij de censuur.

De “Rocketman” zou volgende week in de Russische zalen verschijnen. Volgens het grootste, onafhankelijke peilingbureau in Rusland heeft slechts drie procent van de Russen een positief beeld van homoseksuelen.