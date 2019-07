Russell Crowe weigerde rol in 'The Lord of the Rings' ... en liep daarbij mogelijk 100 miljoen dollar mis SD

Het had niet veel gescheeld of Russell Crowe (55) had Aragorn gespeeld in de 'The Lord of the Rings'-trilogie. Dat vertelde Nieuw-Zeelandse acteur in een interview met Howard Stern (65). Ondanks het meer dan behoorlijke loon, weigerde Crowe de rol.

In het interview vertelt Russell Crowe dat regisseur Peter Jackson hem opbelde om hem de rol van Aragorn in ‘The Lord of the Rings’ aan te bieden. Naar verluidt zou hij daarvoor ook 10 procent van de winst krijgen, wat volgens Stern neerkomt op zo'n 100 miljoen dollar.

“Ik denk niet dat Peter Jackson me echt wilde voor die film”, vertelde Crowe echter. “Want hij werd gedwongen om met me te praten, want op een bepaald moment wilde iedereen me voor elke rol.” Hij ging verder: “Ik ben aan de telefoon met hem, en ik denk dat hij niet eens weet wat ik al gedaan heb. Ik wist gewoon instinctief dat hij iemand anders in gedachten had, en dat bleek Viggo (Mortensen, red.) te zijn. Hij zou de acteur moeten kunnen inhuren die hij wil.” En dus zei Crowe nee. Presentator Sterne wilde vervolgens nog weten of Crowe ooit spijt had dat hij die 100 miljoen dollar nooit in handen had gekregen, maar daarop antwoordde de acteur ontkennend. “Ik heb er nooit aan gedacht, alleen in situaties zoals deze: interviews waarin mensen zo vriendelijk zijn om de dingen bij elkaar op te tellen", lachte hij.