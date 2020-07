Russell Crowe voelt zich schuldig over winnen van Oscar voor ‘Gladiator’ BDB

27 juli 2020

21u07

Bron: ANP 0 Film Russell Crowe (56) voelt zich schuldig over het winnen van een Oscar voor zijn hoofdrol in ‘Gladiator’ (2000). Volgens de Nieuw-Zeelandse acteur had Ridley Scott, regisseur van de film, een prijs moeten krijgen. Dat vertelde hij in de Australische tv-show ‘Today’.

Crowe won de Oscar voor Beste Acteur voor zijn vertolking van de rol van Maximus Decimus Meridius, de gladiator die in de gelijknamige film moet vechten in het Colosseum in Rome. De prent was een kaskraker en kreeg ook de Oscar voor Beste Film.

Crowe vertelt dat hij de film onlangs weer zag, in het Colosseum in Rome. De prent en alle lof die hij ervoor kreeg, waren voor hem een grote boost voor zijn carrière. "Maar toen ik opnieuw keek, zag ik dat het een echte regisseursfilm is. Ik dacht meteen: “Waarom kreeg ik alle aandacht, terwijl de Academy Award eigenlijk aan Ridley Scott toebehoorde?””