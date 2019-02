Romantische film over Harry en Meghan krijgt een vervolg SD

22 februari 2019

14u36

Bron: People 0 Film Vorig jaar verscheen de televisiefilm ‘Harry & Meghan: A Royal Romance’, waarin de beginnende romance van het beroemde koppel nagespeeld werd. De prent was duidelijk een succes, want productiemaatschappij Lifetime laat nu weten dat er een vervolg in de maak is.

Liefhebbers van liefdesverhalen met een koninklijk kantje kunnen hun hart weer ophalen. Nadat eerder al het begin van de romance tussen prins Harry en Meghan Markle werd verkend in de biopic ‘Harry & Meghan: A Royal Romance’, is er nu een vervolg in de maak: ‘Harry & Meghan: Becoming Royal’. De film zal gaan over hun eerste jaren als pasgetrouwd koppel.

De productie begint later dit jaar in Vancouver. Wie echter had gehoopt om de gezichten uit de eerste film - acteurs Murray Fraser en Parisa Fitz-Henley - terug te zien, is eraan voor de moeite. Beide acteurs bedankten voor de sequel. “Helaas was ons originele koninklijke koppel, Murray en Parisa, niet beschikbaar”, vertelde Directeur Programmatie Rob Sharenow. Ondertussen raakte wel al bekend dat de twee vervangen worden door Charlie Field (‘Genius’) en Tiffany Marie Smith (‘Supernatural’). De film zou later dit jaar al op antenne komen.