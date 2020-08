Roman Polanski keert niet terug naar Oscar-organisatie: “Rechters spannen samen” JV

27 augustus 2020

14u47 0 Film Regisseur Roman Polanski (87) krijgt zijn plek in The Academy niet terug. Hij stapte naar de rechtbank nadat de Oscar-organisatie hem in 2018 aan de deur zette. De rechtbank in Los Angeles bepaalt nu dat Polanski niet meer toegelaten wordt en daar legt de regisseur zich eindelijk ook bij neer.

De rechter in LA is van oordeel dat The Academy de felbesproken regisseur niet meer moet terugnemen. Voor het eerst lijkt Polanski zich daar nu ook bij neer te leggen. Zijn advocaat verklaart dat een hoger beroep toch maar geld- en tijdverspilling zou zijn. “Het probleem in LA is dat alle rechters samenspannen. Ze coveren elkaars wangedrag”, vertelt advocaat Harland Braun. Hij voegt er nog aan toe dat het lidmaatschap bij de Oscar-organisatie toch niets betekent, dus besluiten ze niet opnieuw beroep aan te tekenen.

De 87-jarige regisseur was in het verleden zelf naar de rechtbank gestapt, omdat hij niet akkoord ging met de beslissing van de organisatie. Volgens Polanski had The Academy of Motion Picture Arts and Sciences in 2018 in strijd met haar eigen regels gehandeld, nadat ze hem “zonder kennisgeving” geroyeerd hadden. Desondanks oordeelt de rechter nu dat de regisseur toch voldoende gewaarschuwd was.

Roman Polanski werd twee jaar geleden, tegelijk met Bill Cosby, uit The Academy gezet. Eerder wees de organisatie ook al Harvey Weinstein de deur. De Oscar-organisatie verklaarde toen “continu te evalueren of de leden de ethische maatstaven en het respect voor de menselijke waardigheid respecteren”. Polanski misbruikte eind de jaren zeventig een meisje van dertien in de Verenigde Staten. Hij bekende, zat 42 dagen vast en kwam nadien op borgtocht vrij. Toen de regisseur vernam dat hij mogelijk opnieuw in de gevangenis moest, vluchtte hij naar het buitenland. Sindsdien mag hij het land niet meer binnen.

