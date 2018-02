Roemeense film 'Touch me not' wint Gouden Beer Redactie

24 februari 2018

20u36

Bron: belga 0 Film 'Touch me not', de film van de Roemeense regisseuse Adina Pintilie over seksualiteit en fysieke intimiteit, heeft zaterdag de Gouden Beer gewonnen op het Filmfestival van Berlijn. De film, een van negentien die meedongen naar de prijs, maakt gebruik van experimentele filmtechnieken.

Het is de tweede keer dat Roemenië de award voor beste film wint. Vijf jaar geleden bezorgde Calin Peter Netzer het land de Gouden Beer met 'Child Prose'.

Tegen een achtergrond van #MeToo, bekroonde de jury ook een andere regisseuse, de Poolse Malgorzata Szumowska, die de Grote prijs van de jury kreeg voor 'Twarz', een film over een jongeman die verminkt raakt na een zwaar ongeval.

De in Texas geboren filmmaker Wes Anderson ontving de Zilveren Beer voor beste regisseur voor zijn film 'Isle of Dogs', over een 12-jarige jongen die in een futuristisch Japan op zoek gaat naar zijn verloren hond.

De Zilveren Beer voor beste acteur ging naar Anthony Bajon, voor zijn rol van een 22-jarige drugsverslaafde die probeert af te kicken in een kloosterachtig retraiteoord, in de film 'La prière' van de Franse regisseur Cedric Kahn.