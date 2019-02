Robin Pront gaat nieuwste film ‘Game Of Thrones’-acteur regisseren SD

08 februari 2019

07u24

Bron: The Hollywood Reporter 0 Film Belg Robin Pront (33) is aangeworven als de nieuwe regisseur van ‘The Silencing’. ‘Game Of Thrones’-ster Nikolaj Coster-Waldau had al toegezegd om de hoofdrol te vertolken.

Het gaat hard voor de 33-jarige Robin Pront, die eerder al de Belgische Oscar-inzending van 2016 - ‘D’Ardennen’ - regisseerde. In de lente begint hij met de opnames van de thriller ‘The Silencing’, waarin Nikolaj Coster-Waldau, bekend van ‘Game Of Thrones’ en Annabelle Wallis (‘The Mummy’) zullen meespelen. Producent Cybill Lui is alvast blij dat Pront toezegde. “Ik wilde al met Robin werken sinds ik zijn ongelooflijke debuut ‘D’Ardennen’ zag”, vertelde ze.

‘The Silencing’ vertelt het verhaal van een voormalige jager die betrokken raakt bij een dodelijk kat-en-muisspel wanneer hij samen met een lokale sheriff op pad gaat om een wrede moordenaar op te sporen.