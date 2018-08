Robert Redford stopt ermee: 10 films die je gezien moet hebben Philippe Kerckaert

Film Na een acteercarrière van bijna zestig jaar liet Hollywood-legende Robert Redford (81) deze week aan Entertainment Weekly weten dat het "genoeg is geweest". De Morgen greep deze gelegenheid aan om terug te blikken op enkele van Redfords meest indrukwekkende filmprestaties.

Barefoot in the Park (1967)

Redford mocht op 31-jarige leeftijd voor het eerst proeven van het grote filmsucces met Barefoot in the Park, een verfilming van de gelijknamige Broadway-hit van Neil Simon. Net als op de planken, speelt hij de plichtsbewuste advocaat Paul Bratter, die constant moet opboksen tegen zijn wulpse en vrijzinnige jonge bruid Corie, in de film vertolkt door Jane Fonda.



Met zijn knappe uitstraling werd Redford meteen gebombardeerd tot de nieuwe jonge ster van Hollywood, maar het zijn vooral zijn vinnigheid en komische timing die van deze film nog steeds een waar plezier maken.

Butch Cassidy and the Sundance Kid (1969)

Deze speelse en subversieve western is de eerste van twee grote hits waarin Redford een duo vormt met Paul Newman. De twee acteurs zouden goede vrienden blijven tot aan Newmans dood in 2008.



Redford vereeuwigde zijn liefde voor the Sundance kid, het personage dat hij in de film vertolkt, door er in 1978 zijn filmfestival naar te vernoemen. Het Sundance Film Festival, het grootste Amerikaanse festival voor de onafhankelijke film, zorgde onder meer voor de lancering van grootheden als Jim Jarmusch, Quentin Tarantino en Paul Thomas Anderson.

Jeremiah Johnson (1972)

Redfords andere beroemde westernfilm is een pak minder speels. De film vertelt het verhaal van een oorlogsveteraan die besluit om een leven te leiden in de Rocky mountains, teruggetrokken van de geciviliseerde wereld.



Redfords personage leert er te overleven in een vijandige omgeving en probeert er innerlijke rust te vinden in de natuur. Tegen zijn wil wordt hij echter geconfronteerd met het soort tragedies waarvan hij trachtte weg te vluchten.

The Candidate (1972)

In dit meesterlijk politiek drama speelt Redford een idealist die het waagt om zich kandidaat te stellen voor de senaat in Californië. Op slinkse wijze toont de film hoe de jonge dromer onbewust verandert in een pion van het Amerikaanse politieke systeem. De slogan op de posters luidt cynisch: 'Nothing matters more than winning. Not even what you believe in.'

The Way We Were (1973)

Kan een liefdesrelatie tussen twee totaal verschillende mensen in stand gehouden worden? Deze prangende vraag wordt door Barbra Streisand en Robert Redford vakkundig verkend in dit romantisch drama.

The Sting (1973)

Vijf jaar na Butch Cassidy and the Sundance Kid ontmoeten Newman en Redford elkaar opnieuw in The Sting. In plaats van twee charmante bankovervallers uit het Wilde Westen vertolkt het duo nu twee charmante oplichters, die samen broeden op een groots plan. Niks is echter wat het lijkt in dit behendig stukje cinema.

All the President's Men (1976)

All the President's Men wordt beschouwd als de referentie op vlak van journalistieke thrillers. Robert Redford speelt journalist Bob Woodward die, samen met Carl Bernstein (Dustin Hoffman), het Watergate-schandaal naar buiten bracht. Op intelligente en innemende wijze toont de film hoe de twee met hun scherpe pennen en straf onderzoekswerk muur per muur Nixons Witte Huis weten te slopen.

Out of Africa (1985)

Out of Africa is de tweede film op deze lijst die de Oscar voor beste film won (de andere is The Sting). De echte ster van deze ambitieuze prent mag dan misschien Meryl Streep heten, ook Robert Redford weet met zijn aloude charme de kijker voor zich te winnen.

All is Lost (2013)

Vanaf de jaren 80 verdween Redfords acteercarrière wat naar de achtergrond. Hoewel hij in 1993 Demi Moore nog voorstelde om met hem naar bed te gaan voor 1 miljoen dollar in de kaskraker Indecent Proposal en hij onder andere nog naast Brad Pitt speelde in de actiefilm Spy Game, haalde hij nooit meer zijn niveau van de jaren 70.



Toch bewees hij in 2013 nog eenmaal wat voor een groots acteur hij is. Als een zeeman in gevaar wist hij helemaal alleen en zo goed als zonder woorden het publiek voor bijna twee uur lang te boeien. All is Lost was het orgelpunt van een prachtige carrière.

Quiz Show (1994)

Naast acteur is Robert Redford ook een gerespecteerd regisseur. In 1980 won hij zelfs een Oscar voor beste regisseur voor zijn regiedebuut Ordinary People. Naar onze bescheiden mening is Redfords regiewerk in Quiz Show echter nog indrukwekkender.



Redford vertelt het onwaarschijnlijke maar waargebeurde verhaal van Charles Van Doren (Ralph Fiennes), de meervoudige winnaar van Twenty One, een populaire Amerikaanse tv-quiz uit de jaren 50. Na zijn succesvol tv-avontuur blijkt echter dat hij de antwoorden simpelweg op voorhand kreeg van de quizmakers. Jawel, quizshows werden in Amerika vroeger gewoon geënsceneerd.



Redford tovert het schokkend stukje geschiedenis om tot een meeslepende meditatie over het belang van waarheid in de maatschappij.