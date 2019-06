Robert Pattinson wordt de 12de Batman: dit waren al zijn voorgangers SD/MVO

03 juni 2019

15u12 10 Film Het is officieel: Robert Pattinson zal de nieuwe Batman zal worden. De ‘Twilight’-acteur gaat dus toepasselijk van vampier naar vleermuis. Hij is al de 12de acteur die het vleermuizenpak aan mag trekken. Tijd dus om alle incarnaties van de superheld eens op een rijtje te zetten.

Warner Bros. Studio’s bevestigde officieel dat Robert Pattinson in de voetsporen van Ben Affleck zal treden als de nieuwe Batman. De voormalige ‘Twilight’-acteur heeft zijn voor- en tegenstanders. Er werd zelfs een petitie opgestart om zijn kandidatuur van de kaart te laten vegen, maar vanaf nu valt er niets meer aan te veranderen, want zijn contract is ondertekend. Pattinson is al de twaalfde Batman binnen de DC-franchise de hoofdrol van de superheld zal spelen in een langspeelfilm. Robert tekende trouwens in één keer voor drie films, we mogen dus een trilogie verwachten.

Lewis G Wilson, de jongeling

In 1943, net nadat de Amerikaanse soldaten naar Europa vertrokken waren om daar hulp te bieden tijdens WO II, besloot Columbia Pictures om voor de eerste keer een televisieserie van de stripreeks ‘Batman’ te maken. De 23-jarige Lewis G Wilson werd uitverkoren om de gemaskerde superheld te vertolken. Daarmee is hij meteen de jongste Batman ooit. Dat de aanval op Pearl Harbor nog vers in het geheugen zat, bleek uit het feit dat Wilson het in de reeks voornamelijk opnam tegen de Japanse spion Dr. Daka. Diens ultieme doel? De Japanse overheersing van Amerika. Toen er sprake was van een tweede seizoen, werd Wilson echter aan de kant gezet. Zijn niet zo scherpe fysiek bleek iets te veel af te leiden van het verhaal.

Robert Lowery, de knapperd

En dus werd er voor het tweede seizoen een beroep gedaan op Robert Lowery. Die werd regelmatig aanzien voor Hollywoodster Clark Gable, dus met de looks zat het wel goed. Lowery was ook de eerste ‘Batman’-acteur die meespeelde in een andere superheldenfranchise: ‘The Adventures of Superman’.

Adam West, de weirdo

In 1966 bracht televisiezender ABC een nieuwe versie van de ‘Batman’-reeks uit, die heel wat grappiger en cartoon-achtiger was dan de andere serie. Adam West mocht het personage vertolken, en slaagde erin om een hele nieuwe doelgroep te bereiken. Hij was misschien geen geweldige acteur, maar hij zorgde er wel voor dat Batman gezien werd als een weirdo die bezeten was van gerechtigheid, zonder daarbij bedreigend te zijn. Bob Kane, de bedenker van de ‘Batman’-stripreeks, was blijkbaar erg blij met West’s interpretatie. Hij gaf de acteur een tekening met de inscriptie: “Voor mijn vriend, Adam, die leven blies in mijn creatie van pen en inkt.” West mocht ook meespelen in een film over de vleermuisheld.

Michael Keaton, de komiek

De volgende acteur die de superheldenrol op zich mocht nemen, is acteur Michael Keaton. In 1989 speelde hij mee in Tim Burton’s ‘Batman’, die ondertussen een cultstatus kreeg. Maar toen het nieuws bekend raakte dat Keaton de rol van Batman op zich zou nemen, schreven 50.000 fans een klachtenbrief naar Warner Brothers, het productiebedrijf achter de film. Ze konden niet geloven dat een komiek hun superheld zou vertolken. Ook Michael E. Uslan, die als producent aan elke ‘Batman’-film sinds 1989 gewerkt had, kon het maar niet geloven. Naar verluidt zei hij tegen regisseur Burton: “Wat ga je op de poster zetten? Dat ‘Mr. Mom’ (naar de komische film waarin Keaton meegespeeld had, nvdr) Batman is?” Maar Keaton slaagde er toch in om de kritiek om te buigen en werd zelfs gecast in de sequel: ‘Batman Returns’ uit 1992.

Val Kilmer, de blonde

Keaton mag dan als acteur erg succesvol geweest zijn in de rol van Batman, ‘Batman Returns’ zelf bracht minder geld in het laatje dan de studio had gehoopt. Regisseur Burton werd dus vervangen door Joel Schumacher, waarna ook de loyale Keaton zijn ontslag aanbood. Val Kilmer, die op dat moment al goed gescoord had met ‘Top Gun’, mocht de Batman-cape aantrekken voor ‘Batman Forever’. Helaas liep het tijdens de opnames mis tussen regisseur Schumacher en zijn hoofdrolspeler. Wat er precies gebeurd is, is niet geweten, maar Schumacher vertelde later dat Kilmer “mentale problemen” had, waardoor hij moeilijk was om mee te werken. Het kan misschien verklaren waarom Kilmer verbazingwekkend slecht loopt te acteren, en waarom de hele film zo heerlijk slecht is. Wel een pluimpje op de hoed van Kilmer: hij is de enige blonde acteur die Bruce Wayne vertolkt.

Kevin Conroy, de ancien

In 1992 verscheen er een animatieserie over Batman. Kevin Conroy mocht zijn stem vertolken. Zijn gezicht mag dan niet bekend zijn, voor heel wat ‘Batman’-fans is hij wel dé ultieme superheld. Volgens Conroy is zijn geheim eenvoudig: erkennen dat Bruce Wayne een voorstelling is die Batman opvoert, en niet andersom. De acteur deed het stemmenwerk voor de superheld meer dan 10 jaar, in vijf verschillende tv-shows, zes animatiefilms en twee videospelletjes. Daarmee is hij de acteur die Batman het langst vertolkt heeft.

George Clooney, de flop

Ook George Clooney mocht eens een poging wagen, in ‘Batman & Robin’ uit 1997, maar dat liep niet zo goed af. De film haalde maar liefst 11 nominaties voor de Razzie-awards binnen, de Oscars voor de slechtste films zeg maar. De film werd opnieuw geregisseerd door Joel Schumacher (die van ‘Batman Returns’), maar hij kon de meubelen niet redden. Wat de meeste mensen zich van deze film herinneren, zijn niet de geweldige acteerprestaties van Clooney of zijn Robin, Chris O’Donnell, maar wel de vreemde tepels die uit Clooney’s Batman-kostuum staken. Eens je het gezien hebt ...

Rino Romano, de moderne

De Canadese stemmenacteur Rino Romano vertolkte de rol van Batman in de animatieserie ‘The Batman’. De serie, die van 2004 tot 2008 liep, bracht een moderne update van het iconische personage. Dat maakte sommige fans boos, maar de critici waren wel tevreden. De show won zelfs zes Emmy Awards. Romano was ook nog de stem van Spider-Man in de animatiereeks ‘Spider-Man Unlimited’.

Christian Bale, de serieuze

Wie meer succes oogstte met zijn vertolking, was Christian Bale. Drie keer kroop hij in de huid van gemaskerde superheld (voor een filmacteur een record), maar de ‘Dark Knight’-trilogie van regisseur Christopher Nolan deed het ook aan de kassa erg goed. Bale wordt geprezen omwille van zijn acteer- en vechtprestaties. Hij bracht daarbij een sérieux naar de film die tot dan toe ontbrak in de reeks. Een extra vermelding waard: Bale’s diepe stem en flexibele pak (zonder tepels).

Will Arnett, de LEGO-versie

Nu het personage Batman opnieuw aan populariteit gewonnen had, sprong ook speelgoedmerk LEGO op de kar. In ‘The LEGO Movie’ uit 2014 is hun interpretatie van Batman voor de eerste keer te zien. Iets meer heavy metal en feestvierend dan de andere superhelden, maar toch. Batman’s stem werd verzorgd door acteur Will Arnett. Hij mocht voor een tweede keer zijn beste superheldenstem bovenhalen in de film ‘The LEGO Batman Movie’. Denk humor, liedjes en drama. In LEGO-vorm natuurlijk.

Ben Affleck, de strenge

De laatste Batman die zijn cape aan de haak hing, was Ben Affleck. Ook hij vertolkte de superheld drie keer, maar liet weten dat hij zijn cape aan de haak hangt. Fans waren razend wanneer in 2013 bekend raakte dat Affleck Batman zou spelen in een nieuwe filmreeks. Hij was voor de eerste keer te zien in de crossover-film ‘Batman v Superman’ en maakte daarna een cameo in ‘Suicide Squad’. De laatste keer dat hij te zien was in zijn Batsuit, was in de film ‘Justice League’. Zijn interpretatie van de superheld was eerder streng en zonder humor, en critici merkten op dat ook zijn kostuum niet helemaal op punt stond. Zijn acteerprestaties mogen van hem dan niet de beste Batman ooit maken, de slechtste was hij in ieder geval ook niet.

David Mazouz, de kinderversie

Geen filmversie deze keer, dus hij telt officieel niet mee in de rangschikking. Toch is onze jongste Batman een vernoeming waard. In de tv-serie ‘Gotham’, die dit jaar tot een einde kwam, zagen we de achttienjarige David Mazouz als een jonge Bruce Wayne. De reeks liep van 2014 tot 2019 en focuste zich vooral op de avonturen van de jeugdige agent James Gordon (Ben McKenzie), die we in de andere Batman-films alleen als man op leeftijd hebben gezien.