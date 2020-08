Robert Pattinson verzon leugentje om bestwil om screentest voor ‘Batman’ te kunnen doen: “Noodgeval in de familie...” SDE

11 augustus 2020

12u36

Bron: The Irish Times 0 Film Wanneer je als acteur aan een supergeheim project werkt, dan moet je al eens een leugentje om bestwil vertellen. Vraag maar aan Robert Pattinson (34). Z'n auditie voor de nieuwe ‘Batman’-film was zo geheim, dat hij moest liegen tegen regisseur Christopher Nolan (50), met wie hij aan de prent ‘Tenet’ werkte. Dat vertelt hij in The Irish Times.

Sommige projecten vragen uiterste geheimhouding. ‘Tenet’, de nieuwe film van regisseur Christopher Nolan, is er zo eentje. Er is extreem weinig bekend over de actiethriller die eind augustus moet uitkomen. Ook alle details over de nieuwe ‘Batman’ worden angstvallig geheim gehouden. En laat Robert Pattinson nu in beide projecten meespelen. Het zorgde voor ongemakkelijke situaties, vertelt de acteur aan The Irish Times.

“Het is best grappig, want Chris doet altijd zo geheimzinnig over alles wat met z'n films te maken heeft”, zegt Pattinson. “En toen moest ik zelf geheimzinnig doen over dat ‘Batman’-gedoe." Omdat hij tijdens de opnames van ‘Tenet' een screentest voor de rol van de superheld moest gaan doen, verzon Pattinson dan ook een leugentje om bestwil. “Ik moest tegen Chris liegen", zegt hij. “Ik zei dat het om een noodgeval in de familie ging. En van zodra ik ‘noodgeval in de familie’ zei, antwoordde hij: ‘Je doet auditie voor ‘Batman’, niet?’”

Tot zover het geheim dus. Al is het niet zo verwonderlijk dat Nolan op de hoogte was van de screentest. Hij regisseerde zelf de vorige ‘Batman’-trilogie (met ‘Batman Begins', ‘The Dark Knight’ en ‘The Dark Knight Rises’) én is kind aan huis bij Warner Bros., de filmmaatschappij die de nieuwe ‘Batman' zal maken.