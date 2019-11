Robert Pattinson over hoe hij zijn Twilight-auditie verknalde: “Ik zakte door de grond van schaamte” Kristien Gijbels

22 november 2019

15u01

Het had niet veel gescheeld, of we hadden nooit van Robert Pattinson (33) gehoord. De acteur vertelt in een exclusieve podcast met onze reporter hoe hij zijn auditie voor de rol van Edward Cullen zo hard verknalde, dat hij helemaal klaar was met Hollywood.

2020 moet het jaar van Robert Pattinson worden. De ‘Twilight’-ster strijdt begin volgend jaar mee voor een Oscar voor ‘Beste Acteur’ voor zijn rol in ‘The Lighthouse’, én hij begint rond dezelfde periode aan de opnames van de nu al felbesproken actiefilm ‘The Batman’. Maar nu laat de acteur tijdens de podcast ‘HFPA in Conversation’ weten dat hij zo’n dertien jaar geleden serieus overwogen heeft om te stoppen met acteren. Pattinson dacht namelijk dat hij zijn ‘Twilight’-auditie zo hard verknald had, dat het misschien beter was om te stoppen met acteren: “Het ging om een scène waarin Edward (Cullen) gitaar speelt, dus mijn agent stelde voor om mijn gitaar mee naar de auditie te nemen. De (casting-regisseurs) keken me raar aan toen ik de kamer binnenkwam. (imiteert stem) ‘Oh, ik zie dat je je gitaar mee hebt. Of je misschien een nummer voor ons wil brengen?’ Ik kon niet snel genoeg ‘nee’ antwoorden. Die gitaar meebrengen was zowat de slechtste beslissing uit heel mijn leven.” Volgens de Britse superster werd het pas echt ongemakkelijk toen de filmmakers zich afvroegen waarom hij zijn gitaar dan wél bijhad: “Ik kon wel door de grond zakken van schaamte. Mijn zelfvertrouwen was helemaal naar de vaantjes.”

Hoewel de immens populaire ‘Twilight’-reeks voorgoed zijn leven zou veranderen, was het niet de eerste franchise waar hij deel van uitmaakte. Drie jaar eerder, in 2005, mocht hij voor een eerste keer in de huid van Cedric Diggory uit ‘Harry Potter’ kruipen. Pattinson zegt dat hij nog een tijdje contact heeft gehouden met hoofdrolspelers Emma Watson en Daniel Radcliffe, maar dat de vriendschap doorheen de jaren wat verwaterd is: “De laatste keer dat ik Daniel heb gezien was op de première van de vijfde ‘Harry Potter’-film (uit 2007, red.). Ik zat bij een vriend in Hollywood, toen ik hoorde dat er diezelfde avond een première van Harry Potter zou plaatsvinden. Ik e-mailde meteen mijn agent om te vragen of ik ernaar toe mocht gaan. Ik was blijkbaar vergeten dat ik zélf in de film meespeelde. (lacht) Wat ik me wél nog goed kan herinneren, is dat het bloedheet was en dat ik drie kwartier in de blakende zon heb gelopen om daar te geraken. Ik had de hele zomer niks anders gedaan dan pizza gegeten en bier gedronken, dus ik liep er echt degoutant bij. Eenmaal daar merkte ik dat er duizenden fans stonden te wachten, iets waar ik om de één of andere reden niet eens bij had stilgestaan. (lacht) Iedereen was stomverbaasd toen ze mij daar zo op die rode loper zagen rondlopen. Mijn agent plaagt me tot op de dag van vandaag nog steeds met de foto’s die van mij die dag verschenen zijn.”

Niet écht dronken

Daarnaast had Pattinson het ook over zijn rol in ‘The Lighthouse’, een zwart-wit horrorfilm uit oktober 2019 waarin hij samen met Willem Defoe een vuurtorenwachter speelt. “Ik had niet verwacht dat Willem mijn tegenspeler zou worden”, meent hij. “Nadat ik het script had gelezen verwachtte ik eigenlijk een kleerkast van meer dan twee meter.” (lacht) “Dus ik schrok wel even toen ik naam naam hoorde vallen. Maar het was een perfecte match.” Tijdens een bepaalde scène zijn beide wachters dronken. Iets dat vooral Robert wel heel overtuigend kon spelen. “Hoe we dat realistisch doen overkomen? Man, ik wou dat Willem hier was om die vraag te beantwoorden. Hij is daar heel serieus mee bezig, hij heeft echt theorieën over dat soort vakwerk. Ik niet. Ik loop gewoon in rondjes tot ik het gevoel heb dat ik ga overgeven!”, schatert hij.

Oscarfilm?

Vlak na zijn werk in ‘The Lighthouse’ trok hij naar de set van ‘The King’, een prent waarrond nu al veel Oscargeruchten de ronde gaan. De film is sinds deze maand beschikbaar op Netflix. In de hoofdrol zien we Timothée Chalamet als King Henry V, Pattinson speelt zijn Franse rivaal, The Dauphin. “Dat Franse accent was echt de hel”, herinnert Robert zich. “Ik had op voorhand zo hard getraind om de uitspraak juist te krijgen, maar het was een erg specifiek accent dat ik nog nooit eerder had gebruikt. En ik wist gewoon dat de regisseur, David Michôd, me na één keer proberen zou vertellen dat ik een taalcoach nodig had... en ja hoor, dat gebeurde ook! (lacht) Maar ik heb veel fun gehad met dat personage. Bijvoorbeeld, toen ik Lily-Rose Depp tegenkwam in de make-up-ruimte, zag ik dat ze een pruik voor haar aan het maken waren. Zij speelt de zus van mijn personage, en ik dacht: dat is het! Ik moet ook een pruik hebben! Ik wil het soort Dauphin vertolken die jaloers is op de prinses des huizes. Zo'n man die denkt: nee, ik ben hier de prinses.”

