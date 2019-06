Robert Pattinson is de nieuwe Batman, en zowel zijn voor- als tegenstanders zorgen voor hilarische tweets MVO

04 juni 2019

12u00 2 Film De kogel is door de kerk: na lang onderhandelen werd Robert Pattinson (33) door Warner Bros. Studio’s bevestigd als de nieuwe Batman. Daarmee treedt hij in de voetsporen van Ben Affleck, de laatste acteur die het vleermuiskostuum aantrok. Het zou deze keer gaan om een jongere versie van Batman, vandaar de keuze voor Pattinson. Maar toch valt die beslissing niet bij iedereen in de smaak. “Vreselijk! Kunnen we dit nog tegenhouden?”, klinkt het op Twitter.

Al sinds 31 mei was men er vrij zeker van dat het Pattinson zou worden. De studio bevestigde toen dat ze Robert hadden goedgekeurd voor de rol, zijn contract was echter nog niet volledig rond. Niet veel later zette de voormalige ‘Twilight’-acteur wel degelijk de pen op papier, om zo toepasselijk van vampier naar vleermuis te gaan.

Een controversiële keuze van de studio, die eerst nog lang twijfelde tussen Pattinson en Nicolas Hoult (die binnenkort te zien is in de biografische film ‘Tolkien’). Vele fans van de DC-franchise, waaruit Batman stamt, zien het namelijk totaal niet lukken met Pattinson aan het roer. Ze zullen er echter toch aan moeten wennen, want Robert tekende in één keer voor drie films, wat betekent dat we alweer een trilogie mogen verwachten. De eerste film in die reeks wordt geregisseerd door Matt Reeves en zal ‘The Batman’ gaan heten. De prent verschijnt binnen twee jaar in de zalen. Reeves bevestigde de deelname van Pattinson met een veelzeggende Tweet.

De reacties zijn verdeeld tussen grote wanhoop en voorzichtig enthousiasme. Tegenstanders van Pattinson doen hun beklag op sociale media. Er werd zelfs een petitie opgestart in de hoop zijn casting nog te kunnen voorkomen. Er werd vooral veel gelachen met zijn ‘Twilight’-geschiedenis. “Gaat Batman nu ook schitteren in de zon?”, vroeg men zich luidop af.

(Lees verder onder tweets)

Waking up to Robert Pattinson being confirmed as the new Batman is actually heartbreaking. Toby Steele(@ tobyysteele) link

When you hear that Edward Cullen is the new Batman pic.twitter.com/QTEV66csdK 🌺Lilia🌺(@ LiliatheLovely) link

When you find out there’s a good chance that Robert Pattinson will be selected to play Batman. pic.twitter.com/cJHdkirKdG PrometheusRisesAgain(@ prometheus50K) link

Christian Bale is the only one Batman. And Heat Ledger was the only one joker, Period #RobertPattinson Just doesn’t fit pic.twitter.com/CpfC8G2NFz James Medina(@ jaimedina1) link

In light of the recent news of Robert Pattinson becoming Batman, I provide you all with a short clip of him jokingly saying “I’M BATMAN” in a gruff voice from the (2010) Twilight Saga: Eclipse Commentary.



**He says it when Bella mentions that Edward scared her in her truck. pic.twitter.com/VIuLZ6WZ3w kiuhhhh(@ rbertpattinsn) link

*opens Twitter*



*sees Robert Pattinson, Heath Ledger, Enoch Powell, Twilight and Batman are trending*



*closes Twitter* pic.twitter.com/lPTbXVmwUC Declan Gillgallon(@ declangmusic) link

#RobertPattinson leaked pictures from his #Batman audition. pic.twitter.com/NRgtfWo5Nf Define Normal(@ nodaybuttoday81) link

Robert Pattinson is really about to make the transition from ManBat to BatMan pic.twitter.com/4CesiyxTf9 Josh Banaszak(@ joshbano) link

Gelukkig heeft de acteur ook veel voorstanders. Die menen dat fans zijn ‘Twilight’-reputatie links moeten laten liggen en Pattinson een eerlijke kans moeten geven. “Hij heeft zich in het verleden namelijk al bewezen”, klinkt het. “Hij was immers niet alléén in ‘Twilight’ te zien en daaruit blijkt dat hij straffe skills heeft.” Sommigen lieten zich helemaal gaan, en ontwierpen zelfs al enkele mogelijke voorbeelden van Roberts kostuum in Photoshop. “Hij heeft alvast de typische Batman-kin”, grappen ze.

An excellent choice for a new, younger Batman, Mr. Reeves. Absolutely can not wait for this. Sending you great vibes on this long journey ahead. Lets gooooooo! #TheBatman 🦇 pic.twitter.com/fL2iTEGlYO Jesabel(@ JesabelRaay) link

People hating on the new #Batman casting clearly haven't seen Robert Pattinson outside of his Twilight role. He's an amazing actor, and he could really bring a version of The Dark Knight we've never seen before on screen.



Just give the man a chance. He might surprise you. pic.twitter.com/Eg1M4zCOU3 Amogh Huddar ⚡(@ imakryptonian) link

Robert Pattinson has a great jaw for Batman and a great face for Bruce Wayne. Y'all need to calm down. Amanda Lafrenais(@ AmandaLafrenais) link

Zelfs talkshowpresentator Jimmy Kimmel verdedigde Pattinson in zijn programma, nog voor het officieel bevestigd werd dat hij de rol zou krijgen. “Weet je wie er niét wakker zou liggen van Robert Pattinson als Batman? Batman!”, meent hij. “Die heeft wel belangrijkere dingen aan zijn hoofd. Jullie zouden je beter zorgen maken over die kerel met het oranje masker, die momenteel in het Witte Huis zit.” Bovendien maakte hij een goed punt: “Batman-fans zijn niet meer zo kwaad geweest sinds... de vorige Batman-acteur bekend werd gemaakt. Het is nooit goed genoeg.”

Ook andere twitteraars konden er hartelijk om lachen. “Ze hebben toch niét de donkere, angstige, mooie jongen die als twintiger deed alsof hij een vampier was gecast als Batman... Hey, wacht, eigenlijk klinkt dat precies als Batman.”

‘The Batman’ staat gepland voor 23 juni 2021.

You know who wouldn’t get upset about Robert Pattinson playing #Batman? Batman… pic.twitter.com/KbfyTnfMRi Jimmy Kimmel(@ jimmykimmel) link

'ugh thye picked an angsty pretty boy who spent his early 20s pretending to be a vampire'



I have bad news for you about batman Saladin Ahmed(@ saladinahmed) link

Bella Swan: I know what you are.

Edward Cullen: Say it. Out loud. Say it.

Bella Swan: Batman. pic.twitter.com/X86WL1ojGf Jeremy Baker(@ Jeremy_Baker) link

Folks are out here using Twilight to shit on Robert Pattinson like he doesn’t hate those movies a million times more than y’all do, lmao Renfamous⭐️(@ renfamous) link

"Robert Pattinson as Batman?! You mean the Twilight guy?!?"



"Heath Ledger as The Joker?! The Brokeback Mountain guy?!?" pic.twitter.com/rkhxyfNeWv All Hallows Steve(@ Insane_Stephen) link

┏┓

┃┃╱╲ in this

┃╱╱╲╲ house

╱╱╭╮╲╲ we

▔▏┗┛▕▔ accept

╱▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔╲

Robert Pattinson as

our Batman

╱╱┏┳┓╭╮┏┳┓ ╲╲

▔▏┗┻┛┃┃┗┻┛▕▔ Alamo Drafthouse NYC(@ AlamoNYC) link