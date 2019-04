Robert Pattinson: “Ik werd opgesloten in een kamertje om Christopher Nolans script te lezen” SD

05 april 2019

17u06

Bron: IndieWire 0 Film Robert Pattinson (32) is een van de acteurs die al toegezegd heeft om mee te spelen in Christopher Nolans (48) nieuwste film. Het project wordt met de grootste geheimhouding behandeld, vertelt de acteur.

“Ik werd opgesloten in een kamer om het script te lezen - ik heb het zelf niet”, vertelde Pattinson. “Ik ben jarenlang een beetje achterdochtig geweest om grote films te doen, maar er is gewoon iets speciaals aan de films van Chris Nolan. Hij is de enige regisseur die op dit moment een erg persoonlijke, onafhankelijke film op grote schaal kan maken. Ik heb het script gelezen en het is echt onwerkelijk.”

Veel is er nog niet bekend over het nieuwe project van de ‘Dunkirk’-regisseur. We weten dat Pattinson, Elizabeth Debicki en John David Washington de eerste acteurs zijn die meespelen in de nieuwe film. Het zou gaan om een ‘reusachtige, innovatieve, actie-blockbuster die opnieuw in Imax getoond wordt.” De film zou in juli 2020 in de bioscoop verschijnen.