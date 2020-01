Robert Pattinson begint aan opnames 'The Batman': “Ik werd bijna gelyncht toen ik zei dat Batman geen superheld is” MVO

Film Van vampier naar vleermuis: Robert Pattinson is begonnen aan de opnames van 'The Batman', zo maakte regisseur Matt Reeves bekend via Twitter.

Reeves postte een foto die achter de schermen werd genomen, met het bijschrijft ‘Dag één’. ‘The Batman’ is echter al een tijdje het onderwerp van controverse, en dat vanwege de nieuwe hoofdrolspeler. Robert Pattinson treedt in de voetsporen van onder andere Ben Affleck, maar vanwege zijn geschiedenis als ‘Twilight’-vampier waren vele fans niet tevreden met die keuze.

“Het is mij niet gemakkelijk gemaakt, nee”, lacht Pattinson. “Ik had verkeerd ingeschat hoeveel belang er aan deze franchise wordt gehecht. Persoonlijk zie ik Batman bijvoorbeeld niet als superheld, omdat hij geen superkrachten heeft. Ik maakte de grote fout om dat luidop te zeggen in een interview, en ik werd bijna gelyncht door de DC-fanaten. Ik snap niet waarom! Ik begrijp hun argumenten nog altijd niet. Maar oké, ik neem het terug! Kunnen de volgende headlines alsjeblieft over iets anders gaan?"

De plot van de film ondersteunt hem in ieder geval in die gedachtengang, en focust zich vooral op de detective-kant van ‘Batman’-held Bruce Wayne. Het wordt dus geen standaard superheldenprent zoals we die gewend zijn.

Naast Pattinson zien we Zoe Kravitz als Catwoman, Paul Dano als The Riddler en Colin Farrell als The Penguin. ‘The Batman’ wordt in juni 2020 in de zalen verwacht.