Robert Pattinson als nieuwe Batman: “Je voelt je meteen erg krachtig in dat kostuum” SDE

03 september 2019

18u48

Bron: Variety 0 Film Toen bekend werd dat Robert Pattinson (33) de nieuwe Batman zou spelen, raakte het internet niet uitgepraat over die keuze. Zowel voor- als tegenstanders van de acteur voerden hevige debatten online. In Variety vertelt Pattinson nu voor het eerst zelf over die belangrijke rol, en over hoe graag hij hem wilde.

Lange tijd bleef Robert Pattinson weg van de grote blockbusters. Nadat hij een tijdje in het vizier van de paparazzi terechtkwam dankzij zijn rol in ‘Twilight’ en zijn relatie met tegenspeelster Kirsten Stewart, koos de acteur in de periode daarna voor kleinere, meer onafhankelijkere films. Maar de rol van Batman kon hij niet laten liggen, vertelt hij aan Variety. Toen hij hoorde dat Matt Reeves aan een scenario over de superheld werkte, begon hij contact op te nemen met de regisseur. “Ik had een idee over hoe ik het wilde doen, en ik spoorde Matt aan. Hij accepteerde geen aansporingen. Ik bleef maar vragen om hem te ontmoeten.” Uiteindelijk gaf Reeves toe, en de twee ontmoetten elkaar in Los Angeles. Maar nog voor de acteur effectief auditie kon doen, lekte iemand aan de pers dat Pattinson de volgende Batman zou worden. “Ik was zo kwaad”, vertelt hij. “Iedereen van mijn team maakte zich zorgen. Ik dacht dat dat het einde zou zijn van een eventuele deal. Want ze zijn zo gesteld op geheimhouding, dat dit mijn kansen zou kunnen verpesten.”

Batsuit

Toch mocht Pattinson nog auditie komen doen. Leuk extraatje: daarvoor mocht hij al meteen in de beroemde Batsuit, het kostuum van Batman, kruipen. “Je voelt je meteen erg krachtig. En dat is erg verbazingwekkend voor iets waar je zo verschrikkelijk moeilijk in kunt. Het ritueel om in te kruipen is erg vernederend. Je hebt vijf mensen nodig om je erin te schuiven. Maar eens je erin zit, denk je: ‘Oh ja, ik voel me sterk, ik voel me stoer, ook al moest iemand mijn kont in de pijpen duwen.”

Vijf dagen later kreeg Pattinson dan eindelijk de bevestiging: hij was de nieuwe Dark Knight. Dat zijn benoeming op heel wat kritiek kon rekenen, deert hem niet. “Om eerlijk te zijn is de kritiek heel wat minder giftig dan ik verwacht had”, zegt hij. “En het is leuker om de underdog te zijn. Dan verwacht men ook niets van je.” De acteur is in ieder geval zelf erg blij met de rol: “Het is best een interessant personage”, klinkt het. “Volgens mij omdat hij geen enkele superkracht heeft.”