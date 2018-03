Robert Downey Jr. wil opnieuw Sherlock Holmes spelen na mogelijke 'dood' als Iron Man MVO

23 maart 2018

11u30 0 Film Robert Downey Jr. legt zijn kaarten op tafel wat betreft zijn toekomstplannen. De laatste jaren was hij vooral te zien in de Marvel-franchise, maar nu 'Avengers: Infinity War' korte metten zou maken met enkele belangrijke personages, waaronder eventueel zijn Iron Man, denkt hij erover om terug Sherlock Holmes te spelen.

Daarmee worden de geruchten dat 'Infinity War' de laatste film met Iron Man zou zijn, alleen maar groter. "Ik heb nog veel dingen op de planning staan", bevestigt de acteur aan Entertainment Weekly. "Zo ben ik bezig met een film over 'Doctor Doolittle', en komt er binnenkort een live-action versie van 'Pinocchio' waar ik graag aan zal meedoen."

Downey Jr. zou de rol van Gepetto op zich nemen in de nieuwe Disneyfilm. Maar wat vooral opvalt, is dat hij voor het eerst sinds 2011 naar het grote scherm wil terugkeren als Sherlock Holmes. "Er zijn gesprekken opgestart over een derde Sherlock Holmes prent, inderdaad", knikt hij. De eerste twee films, onder regie van Guy Richie, waren een aanzienlijk succes, maar gezien Downey in 2016 de samenwerking met Warner Bros stopzette leek de derde en laatste installatie van de trilogie er niet te komen. Dat ondanks het open einde van de sequel 'Sherlock Holmes: A Game of Shadows'.

"De derde Sherlock Holmes film is nog steeds een topprioriteit bij Warner Bros", klinkt het plots vanuit de studio. "Het moment lijkt gekomen om er werk van te maken."

Robert speelt de rol van Holmes, geflankeerd door Jude Law als zijn trouwe kompaan Dr. Watson. De twee eerste films in de reeks brachten gezamenlijk net geen miljard euro op. Ook Law heeft zijn terugkeer al bevestigt in 2015: "Ik wacht vol ongeduld op het script dat deze laatste film de beste van de drie zal maken."

Dat moment zou er snel kunnen komen, want naar verluidt zitten de schrijvers nu al regelmatig samen om het plot te bespreken.