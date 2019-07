Robert Downey Jr. kreeg 75 miljoen dollar voor ‘Avengers: Endgame' TK

11 juli 2019

20u39

Bron: ANP 0 Film Robert Downey Jr. heeft niet te klagen over het salaris dat hij ontving voor zijn rol in ‘Avengers: Endgame’. De acteur kreeg voor zijn verdiensten als Iron Man in de laatste Avengers-film maar liefst 75 miljoen dollar (66 miljoen euro), weet People.

Downey Jr. kreeg op voorhand al 20 miljoen en ziet daar nu nog eens 55 miljoen bijkomen omdat ‘Avengers: Endgame’ in de bioscopen een enorm succes is. Het 22e deel in de Marvel-serie leverde in het openingsweekend al 1,2 miljard op en de teller staat inmiddels op 2,77 miljard dollar. Daarmee is het de tweede meest succesvolle bioscoopfilm aller tijden. ‘Avatar’ uit 2009 staat met een opbrengst van 2,78 miljard nog altijd aan kop, maar experts verwachten dat die film binnen enkele weken zijn titel zal verliezen.

Downey (54) schitterde in 2008 voor het eerst als Iron Man in de gelijknamige Marvel-film.