Robert Downey Jr. keert dan toch terug als Iron Man

05 september 2019

13u55

Vijf maanden nadat ' Avengers'-ster Tony Stark zichzelf opofferde om het universum te redden in de film ' Avengers: Endgame' lijkt het er toch op dat Robert Downey Jr. niet klaar is met zijn rol als Iron Man. Binnenkort krijgt hij een stem in de animatieserie 'Ironheart'.

De komst van de nieuwe streaming service Disney+ zorgt voor een nieuwe stroom aan Marvel verhalen. Dat betekent meteen ook dat Robert Downey Jr. na zijn vertrek toch terugkeert als Tony in de animatieserie ‘Ironheart’.

‘Ironheart’ vertelt het verhaal van Riri Williams, een jong genie die de taak van Tony overneemt. Om in haar opzet te slagen heeft ze natuurlijk ook een eigen kracht nodig, net zoals Spider-Man en Iron Man dat ook hebben. En dat zou de stem van niemand minder dan Tony Stark zelf worden. Riri Williams krijgt dus door Artificial Intelligence de stem van Iron Man.

‘Ironheart’ werd voor het eerst geïntroduceerd in 2016 en kreeg meteen felle kritiek door het zwarte vrouwelijke hoofdpersonage terwijl er geen zwarte vrouwen in het schrijfteam zaten. Het personage van Riri was vijftien, maar ze werd veel ouder afgebeeld. Alles veranderde met de komst van Eve Ewing. De zwarte sociologe en schrijfster herwerkte het personage volledig.