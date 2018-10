Robert Downey Jr. deelt emotionele boodschap na vertrek van 'Captain America' Chris Evans MVO

07 oktober 2018

12u25 0 Film Deze week kondigde Captain America-acteur Chris Evans aan dat de 4de Avengers-film zijn laatste zou zijn. Zijn collega en goede vriend Robert Downey Jr. reageerde op zijn vertrek met een grappige, maar emotionele boodschap.

Robert, die Iron Man speelt in de Marvel-franchise, had een goede band met Evans en vindt het dus jammer om hem te zien gaan. Op zijn Twitter-pagina postte hij een foto van Woody en Buzz Lightyear uit de Disneyfilm 'Toy Story'. Hij veranderde hun kostuums echter zodat ze meer op Iron Man en Captain America zouden lijken.

"We weten allemaal wie de echte sheriff in deze stad is, Chris," schreef hij daarbij. Het bovenschrift luidt: "To Infinity War and beyond", waarmee hij natuurlijk naar de laatste Avengers-film getiteld 'Infinity War' verwijst.

Fans reageerden meteen op het bericht en noemden de twee acteurs 'de meest inspirerende vriendschap ooit'.

Het lot van Robert Downey Jr. in de volgende Avengers-prent is nog onzeker. Hoewel Evans de enige is die zijn vertrek officieel bevestigd heeft, vrezen kijkers dat Iron Mans laatste dagen misschien ook wel geteld zijn.

'Avengers 4' zal op 3 mei 2019 in de bioscoop te zien zijn.

We all know who the real sheriff in town is @ChrisEvans pic.twitter.com/MiIjOv8kfy Robert Downey Jr(@ RobertDowneyJr) link