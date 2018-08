Robbe De Hert in jury van nieuw Antwerps kortfilmfestival TK

23 augustus 2018

09u03

Bron: Belga 0 Film Op zaterdag 25 augustus vindt in het Antwerpse Filmhuis Klappei de eerste editie plaats van 'Night of the Short Film', een internationaal kortfilmfestival. In de jury zitten Antwerps regisseur Robbe De Hert, Patrick Van Laer (filmsalon.be) en Constant Hoogenbosch (Movie Machine). Er nemen 24 geselecteerde kortfilms deel.

De deelnemende kortfilms zullen allemaal vertoond worden en zijn onderverdeeld in vier categorieën, waarvoor telkens zowel een publieks- als een vakjuryprijs wordt uitgereikt. De categorieën zijn Internationaal, Nationaal, Documentaire en Animatie. Belgische winnaars ontvangen naast een award ook door verhuurbedrijf Camalot België ter beschikking gestelde huurtegoeden voor filmapparatuur ter waarde van 3.500 euro voor de publieksprijs of 5.000 euro voor de juryprijs.

"We bieden een gevarieerd programma in een van de mooiste filmhuizen van Antwerpen", stelt de organisatie vandaag. "Een evenement waar filmmakers en -liefhebbers samen komen. Het is belangrijk om de kortfilm een podium te bieden en talent naar voren te halen."

Alle informatie staat op www.nachtvandekortfilm.be.