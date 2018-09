Robbe De Hert en Matthias Schoenaerts blikvangers op Filmfestival Oostende Redactie

14 september 2018

21u00

Bron: Belga 0 Film De voorlaatste dag van Filmfestival Oostende staat in het teken van de uitreiking van de Lifetime Achievement Award voor Robbe De Hert, en de passage van Matthias Schoenaerts. Morgen sluit FFO18 af met de uitreiking van de Ensors, de Vlaamse Filmprijzen. Het festival stevent af op een recordeditie.

Het einde van FFO18 is in zicht en de koorts richting het Gala van de Ensors borrelt op. Om 18 uur kreeg filmregisseur Robbe De Hert een ster op de zeedijk van Oostende. Daarmee is de kous nog niet af, want hij ontving ook een Lifetime Achievement Award, en nog straffer, om 20 uur ging zijn film 'Hollywood aan de Schelde' in première.

Zijn nieuwe werk is een documentaire over de geschiedenis van Belgische film. De productie werd een calvarietocht, bijna vergelijkbaar met de geschiedenis van 'The man who killed Don Quixote' van Terry Gilliam, maar dankzij crowdfunding kon De Hert alsnog zijn grote droom afwerken. De 75-jarige De Hert is uiteraard ook bekend van 'De Witte van Sichem' en 'Zware Jongens'.

Ook Matthias Schoenaerts kwam langs. Hij had al een ster op de Zeedijk. Hij stelde er 'Frères Ennemis' voor van de Franse regisseur David Oelhoffen. Net zoals bij zijn vorige doortocht stonden een pak kijklustigen om een glimp op te vangen van de wereldster.

Met nog een dag te gaan stevent het festival af op een recordeditie. Veel zalen verkochten volledig uit en nationale en internationale sterren zoals Jean-Claude Van Damme lokten veel volk.