Rita 'Anita' Moreno (86) heeft na vijftig jaar opnieuw rol beet in 'West Side Story'

29 november 2018

14u09

Actrice Rita Moreno, 86 inmiddels, zal te zien zijn in een remake van 'West Side Story', 54 jaar nadat ze een Oscar won voor haar interpretatie van Anita in de originele musical van Robert Wise. De actrice gaat de film ook mee produceren. De naam van de actrice kwam niet aan bod in het initiële project van de remake.

Bij de casting liet Spielberg weten dat de hoofdrollen van Maria, Anita en Bernardo aan Hispanics toegewezen moesten worden. In de versie van 1961 werd enkel de rol van Anita door een Hispanic gespeeld - door Rita Moreno dus. Moreno heeft het acteren sowieso nog niet verleerd: zij speelt momenteel in de Netflix-reeks 'One Day at a Time'.



Spielberg liet via de persattaché van Moreno weten dat de actrice in haar rol als Anita "een van de beste muzikale prestaties ooit leverde". Speciaal voor haar werd een rol in de remake gecreëerd en daar is Spielberg best fier op.



In de remake speelt Moreno Valentina de winkelier met het grote hart die in het origineel werd geïncarneerd door Ned Glass.

Romeo en Julia

'West Side Story' is een hedendaagse versie van William Shakespeare's 'Romeo en Julia'. De film speelt zich af in de wijk Lincoln Square in Manhattan, een deel van de Upper West Side. Daar staan niet de Capulets en de Montagues tegenover elkaar, maar de bendes Sharks en Jets.



De musical krijgt overigens ook een nieuw Broadway-leven in een regie van onze landgenoot Ivo van Hove. Die gaat voor de choreografie afwijken van die van Jerome Robbins.